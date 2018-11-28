В НБУ говорят, что гривню лихорадит из-за паники

Ситуация на наличном валютном рынке на сегодняшний день является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Для обеспечения стабильности на валютном рынке НБУ продолжает внимательно следить за его состоянием и в случае необходимости будет выходить с интервенциями для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Нацбанк имеет для этого достаточно ресурсов - объем международных резервов достигает 17,8 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Нацбанк продолжает придерживаться политики гибкого курсообразования, при котором курс гривни определяет рынок.

"Ситуация на наличном валютном рынке сегодня является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора", - заявили в НБУ.

"Мы ожидаем, что после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит уменьшение маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривни на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами", - отметила пресс-служба регулятора.

Напомним, 28 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 12:05 установились на уровне 28,27 - 28,3 гривни за доллар.

Экономическая правда