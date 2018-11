Приватбанк обжалует решение английского суда

"Приватбанк" обжалует решение Высокого суда Лондона по делу Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В Высоком суде Лондона состоялись слушания по вопросам, которые рассматривались в период с 25 июля по 31 июля 2018 года.

"Судья пришел к выводу, что доказательства основным образом указывают на тщательно спланированные мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах, ответчики признают, что банк имеет достаточно обоснованное дело для рассмотрения по меньшей мере на сотни миллионов долларов, и, что договоры поставок, обжалованые банком, являются мнимыми, использованными в качестве прикрытия для оправдания утечки огромных сумм средств из банка", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на то, что судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий - на сумму примерно от 329 млн долларов до 1,2 млрд долларов, - он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

"Сейчас, судебное решение не было официально вынесено, поскольку судья рассматривает вопрос по поводу суммы достаточно обоснованной по делу банка, которое было подано для рассмотрения сегодня утром", - отметили в Привате.

"Это судебное решение является только первым этапом процесса и банк получил разрешение на его обжалование в вопросе юрисдикции и беспрекословно уверен, что в конечном итоге ему удастся привести свои исковые требования к рассмотрению в суде Лондона. Судебный приказ о всемирном аресте активов останется в силе в полном размере к рассмотрению в Апелляционном суде другим вопросам банка о получении разрешения на обжалование по другим основаниям", - добавили там.

Напомним, Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску Приватбанка к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Ранее о таком решении суда рассказывал народный депутат Сергей Лещенко.



По его прогнозу, после такого решения дело, скорее всего, закроют, а аресты активов Коломойского и Боголюбова, вероятно, отменят.



Но источники, близкие к Приватбанку, тогда заявили, что никакого решения по этому делу пока нет, ведь судебное заседание состоится только в пятницу, 23 ноября.

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

