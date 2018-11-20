Новости дня: про угрозу водоснабжению, новый аэропорт и деньги Тигипко

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О чем все говорят сегодня?

О дополнительном ресурсе для правительства. Эффект от повышения цен на газ в 2019 году Кабинет министров оценивает в 9 млрд гривень.

О 300 млн долларов, которые заплатил Тигипко. Самая высокая цена одной акции, по которой подконтрольная Тигипко компания Еwins Liмiтеd покупала у Порошенко и Кононенко акции "Завода" Кузница на Рыбацком ", составляет 93 доллара.

В то же время Тигипко не позволили строить высотку в центре Киева. Министерство культуры отказало в согласовании историко-градостроительного обоснования по строительству 115-метровой многоэтажки возле станции метро "Дворец Украина".

О новых рейсах Ryanair. Авиакомпания Ryanair запустит пять новых маршрутов из Киева в 2019 году.

Об угрозе водоснабжению. Кабинет министров исключил из проекта закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год" средства, предусмотренные для финансирования программы "Питьевая вода Украины", которая была принята в поддержку отрасли водоснабжения еще в 2011 году.

О новом аэропорту. В 2019 году должно начаться строительство нового аэропорта возле административной границы Днепропетровской и Запорожской областей - около поселка Соленое.

Об историческом рекорде. Урожай зерновых в Украине в этом году уже превысил исторический максимум 2016 года.

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