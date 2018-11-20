Централизованное водоснабжение в Украине под угрозой — водоканалы

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Кабинет министров исключил из проекта закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год" средства, предусмотренные для финансирования программы "Питьевая вода Украины", которая была принята на поддержку отрасли водоснабжения еще в 2011 году.

Об этом сообщает ассоциация "Укрводоканалэкология" на своей странице в Facebook.

"Законом было предусмотрено финансирование этой программы на сумму около 3 млрд гривен из государственного бюджета. К сожалению, за все предыдущие годы было выделено всего 208 млн грн. По состоянию на сегодняшний день износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения в Украине составляет более 50%, значительно увеличилось количество аварий и потери воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуацию осложняет тот факт, что предприятиям отрасли не возмещено около 2,5 млрд гривен разницы в тарифах. Кроме того, выросли цены на электроэнергию, реагенты, горючее, почти вдвое выросли налоги.

По подсчетам экспертов, сумма средств, которая нужна для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украине составляет около 40 млрд долларов.

"Если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения", - заявляет Ассоциация.

"Укрводоканалэкология" от имени водоканалов обратилась с официальным письмом к главе Верховной Рады Андрею Парубию и народным депутатам, где просит не допустить доведения до коллапса водопроводно-канализационной отрасли и инициировать внесение необходимых изменений в проект Закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год".

Экономическая правда