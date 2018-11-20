Тигипко заплатил Порошенко и Кононенко за "Кузню" до 300 миллионов долларов — СМИ

Наивысшая цена одной акции, по которой подконтрольная Сергею Тигипко компания Еwins Liмiтеd приобретала акции "Завода "Кузня на Рыбальском", составляет 93 доллара.

Об этом сообщила компания в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на письменное уведомление от Еwins Liмiтеd, передает "Интерфакс-Украина".

Оценка основывается на ценах на акцию, предшествующих дате приобретения контрольного пакета акций общества на 12 месяцев, включая дату его приобретения.

Согласно сообщению, кипрская компания 15 ноября этого года путем заключения прямых договоров приобрела у ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" более 2,5 млн акций, или 73,9% уставного капитала, и у "ВИК" 690,46 тыс акций, или 20,13% уставного капитала.

"Соответственно после приобретения акций у … "Прайм Эссетс Капитал" и … "ВИК" Еwins Liмiтеd стала владельцем 3,226 млн простых именных акций общества, что составляет 94,03% от уставного капитала общества", – указано в сообщении.

Умножение наивысшей цены покупки одной акции на общее количество приобретенных акций выводит на максимальную оценку покупки указанного пакета акций в 300 млн долларов.

Ранее сообщалось, что фонд "Прайм Эссетс Капитал", управляющий активами Петра Порошенко, достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю.

Крупнейший акционер завода "Кузница на Рыбальском" - фонд "Прайм Эссетс Капитал" Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду "ВИК" Игоря Кононенко.

Как стало известно, группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".