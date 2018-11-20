Повышение цен на газ даст бюджету дополнительно 9 миллиардов — Кабмин

Эффект от повышения цен на газ в 2019 году Кабинет министров оценивает в 9 миллиардов гривен.

Об этом свидетельствует сравнительная таблица бюджетных заключений Верховной Рады при доработке проекта госбюджета на 2019 год, передает "Интерфакс-Украина".

"Дополнительный ресурс составляет 9 млрд грн за счет повышения цены на газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии по решению правительства", – указывается в документе.

В целом Кабмин оценивает возможные поступления от рентной платы за пользование недрами для добычи газа на уровне 40,142 млрд грн, о чем свидетельствует доработанный ко второму чтению проект госбюджета на следующий год.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что больше года длились переговоры МВФ с целью снять вопрос повышения цен на газ для населения с повестки дня. Кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности.

Как сообщалось, законопроект №9000 о государственном бюджете Украины на 2019 год, доработанный ко второму чтению, уже внесли в Верховную Раду.

Напомним, 18 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о Государственном бюджете на 2019 год.

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