В Украине впервые за времена независимости построят аэропорт

В 2019 году должно начаться строительство нового аэропорта у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей - возле поселка Соленое.

Об этом сообщает ЦТС.

Первый транш составит 200 млн грн, а реализовать проект намерены в течение двух лет.

"Долгожданное известие, в 2019 году мы начнем строительство первого нового аэропорта в Украине, который будет построен в Соленом, между Днипром и Запорожьем. Первый транш составит 200 млн грн, и за два года миллионы жителей Приднепровья получат суперсовременный аэропорт", - написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Это правильное стратегическое решение для страны - построить новые воздушные ворота для Днипра, Запорожья и, потенциально, Кривого Рога, а не бесконечно ремонтировать старое, ведя перманентную борьбу за открытое небо", - добавил Омелян.

Ранее с анонсом строительства новой воздушной гавани в Соленом выступил глава Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов. Он проинформировал, что в проект госбюджета внесли правку, которой хотят получить 1 млрд грн на реализацию проекта. Рабочее название аэропорта - "Приднепровье".

"Строительство большого хаба на границе Днепропетровской и Запорожской областей позволит объединить пассажиропотоки двух регионов. Это масштабный проект - это шаг в цивилизованное будущее двух регионов", - написал Прыгунов на своей странице в Facebook.

Поселок Соленое находится в 30 км по прямой от центра Днипра, и в 40 км - от центра Запорожья. В 5 км от Соленого проходит автодорога H-08, которая была капитально отремонтирована на участке Днипро-Запорожье.

Отмечается, что в данный момент в аэропорту "Запорожье" ведется строительство нового пассажирского терминала. Сейчас здесь устанавливаются внутренние стенки и перегородки, проводится остекление, которое намерены завершить в декабре. Как планируется, терминал будет способен пропускать 400 пассажиров в час - 250 международных и 150 внутренних.

Аэропорт "Запорожье" в 2017 году обслужил 348,4 тыс. пассажиров, что на 27% больше, чем в 2016 году.

Что касается аэропорта в Днипре, то терминал аэропорта сейчас находится в частной собственности, взлетно-посадочная полоса - в государственной. Такой статус и подход к работе собственника терминала сдерживают развитие воздушной гавани.

За последние три года это авиационное предприятие сократило свой пасажиропоток с 346 тыс человек в 2015 году до 276,9 тыс человек в 2017 году.

Харьковский бизнесмен, бенефициар группы DCH Александр Ярославский заявлял, что готов выделить на новый аэровокзальный комплекс аэропорта в Днипре 60-70 млн долл. По расчетам Ярославского полностью реализовать проект можно в течение 2,5-3 лет.

Озвучивалась такая модель строительства аэропорта: аэровокзальный комплекс строит группа DCH, тогда как реконструкция аэродрома (ВПП и перроны) находится в ведении государства.