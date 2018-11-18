OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О нарушениях в "Укравтодоре", новых авиамаршрутах и соцпомощи.

О Продане. Подозреваемый в незаконном обогащении экс-и.о. главы ГФС Мирослав Продан заявил, что вернется в Украину "сразу после завершения лечения и реабилитации", а о дате и времени проинформирует представителей САП.

О нарушениях в "Укравтодоре". Государственная аудиторская служба провела аудит выполнения бюджетных программ "Укравтодором" в 2015-2017 годах по результатам которого сообщила о нарушениях на 190 млн гривен.

О "Северном потоке-2". Государственный секретарь США Майк Помпео отмечает, что строительство газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины.

О новых авиамаршрутах. В ближайшие дни авиационные администрации КНР и Украины должны будут обсудить расширение авиационного сообщения между двумя странами.

О социальной помощи. Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что около 44% украинцев получают государственную помощь.

О курсе гривни. Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 ноября на уровне 27,75 гривни.