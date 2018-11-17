Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня продолжила укрепление

Суббота, 17 ноября 2018, 10:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 19 ноября на уровне 27,75 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,49 гривни.

Напомним, НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 16 ноября на уровне 27,77 гривни.

16 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74-27,77 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ упрекнул "Ощадбанк" в неэффективной работе 16 ноября 2018, 13:30
Нацбанк укрепил курс гривни до 27,77 16 ноября 2018, 09:15
Нацбанк выпустил шестиугольные монеты 15 ноября 2018, 17:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте