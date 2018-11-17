Украина и Китай обсудят новые авиамаршруты

В ближайшие дни авиационные администрации КНР и Украины должны будут обсудить расширение авиационного сообщения между двумя странами.

Об этом на "Украинском форуме Шелкового пути 2018" рассказала исполнительный директор Украинской ассоциации Шелкового пути Ирина Никорак, передает ЦТС.

"На следующей неделе в Украине будут присутствовать представители Авиационной администрации Китая для переговорного процесса. Обсуждаются новые авиасообщения", - заявила она. При этом, о каких именно потенциальных направлениях может идти речь, она не уточнила.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань сообщил, что украинская делегация в Китае в начале ноября предложила китайской стороне запустить рейсы между КНР и Украиной второму по размеру флота китайскому авиаперевозчику - авиакомпании Air China.

"Предложение китайским авиаперевозчикам (а именно Air China) осуществлять прямые рейсы в Киев из Пекина и Шанхая встретили достаточно позитивно", - заявил Довгань.

В сентябре торгпред посольства КНР в Украине Лю Дзюнь сообщил, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" изучает возможность расширения своей маршрутной сети полетов в Китай.

Сейчас МАУ летает на регулярной основе из Киева в Пекин.