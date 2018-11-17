Аудит обнаружил многомиллионные нарушения в "Укравтодоре"

Государственная аудиторская служба провела аудит выполнения бюджетных программ "Укравтодором" в 2015-2017 годах по результатам которого сообщила о нарушениях на 190 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

"Во время аудита было охвачено около 60 млрд гривен, из которых почти 35 млрд гривен направлено областным службам автомобильных дорог. Также проведены классические ревизии финансово-хозяйственной деятельности упомянутых служб, во время которых было проведено 352 встречные сверки, исследовано более 20 млрд гривен", - заявили в пресс-службе.

Как отмечается, практически в каждой области установлены случаи неэффективного и нерационального использования средств, а также ненадлежащего выполнения ремонтно-строительных работ, завышение стоимости выполненных ремонтно-строительных работ, и тому подобное.

"Контрольными мероприятиями в каждой без исключения областной САД выявлено финансовых нарушений общая сумма которых составила почти 190 млн гривен, из которых более 130 млн гривен - нарушения напрямую связаны с выполнением ремонтно-строительных работ", - говорится в сообщении.

Больше всего нарушений выявлено контрольными мероприятиями в САД в Николаевской, Волынской, Закарпатской, Луганской, Полтавской и Львовской областях.

"Основной причиной допущенных нарушений является действующая система контроля качества в областных САД, которая имеет ряд недостатков", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось,в проекте государственного бюджета на 2019 год будет предусмотрено 56 миллиардов гривен на дорожное строительство.

Экономическая правда