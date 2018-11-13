OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О рецепте от МВФ, налоговике-беглеце и cashless-метрополитене

О налоговике-беглеце. Экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан сообщил, что находится за границей на лечении, и в это время ему прислали повестку от Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

О cashless-метрополитене. В киевском метрополитене появилась возможность расплатиться карточкой.

О рецепте от МВФ. В Международном валютном фонде считают, что для ускорения экономического роста в Украине следует снизить процентные ставки по кредитам, обеспечить благоприятный бизнес-климат и придерживаться фискальной политики.

О Кононенко и его "смотрящем". Народный депутат и многолетний бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко уверяет, что не знаком с Виталием Кропачевым, которого называют "смотрящим" в угольной отрасли.

Об округлении копеек. В случае нарушения правил округления на бизнес может быть наложен штраф - в пятикратном размере неоприходованной суммы.

О газе. "Укргазвыдобування" через суд требует у Кабмина компенсацию на сумму 56,8 миллиарда гривен из-за отсутствия возможности свободно продавать природный газ по рыночным ценам. 56,8 миллиарда гривен!







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