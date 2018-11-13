"Укргаздобыча" хочет через суд получить от правительства 56,8 миллиарда

АО "Укргаздобыча" через суд требует у Кабмина компенсацию на сумму 56,8 миллиарда гривень из-за отсутствия возможности свободно продавать природный газ по рыночным ценам.

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда города Киева о назначении предварительного заседания по делу № 910/13174/18, передает Укринформ.

"Укргаздобыча подало на рассмотрение Хозяйственного суда города Киева исковое заявление к Кабинету министров Украины о взыскании 56 797 842 475,24 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исковые требования обоснованы тем, что в связи принятием правительством постановления №758 от 1 октября 2015 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" Укргаздобыча было лишено возможности свободно продавать природный газ по рыночным ценам и при этом недополучило компенсацию, предусмотренную ч. 7 ст. 11 Закона Украины "О рынке природного газа".

Напомним, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

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