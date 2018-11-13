Продан объяснил, почему вызов на допрос застал его за рубежом

Мирослав Продан и Роман Насиров

Экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан сообщил, что находится за границей на лечении, и в это время ему прислали повестку от Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В начале ноября запланировал поездку за границу для медицинского обследования", - рассказал экс-глава ГФС.

"7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации - 6 ноября. Более того, повестка направлена ​​на адрес, где никогда не проживала моя семья ", - сообщил Продан.

"Совсем не удивлюсь, если непонятная игра следственных органов нацелена на объявление меня в розыск, чтобы безосновательно и бездоказательно сделать виновным", - высказал мнение он.

"После возвращения с лечения я смогу в полной мере предоставить необходимые документы и объяснения", - пообещал Продан.

"Начиная с июля этого года, еще в должности руководителя ГФС, неоднократно обращался в ГПУ и САП. Предлагал, если это, конечно, нужно, прийти и дать объяснения. Никакого ответа. После увольнения из ГФС я постоянно находился в Украине и через адвокатов продолжал обращаться в милицию. Никакой реакции на многочисленные обращения не получил", - отметил экс-глава ГФС.

Руководитель САП Назар Холодницкий рассказал УП, что Продан игнорирует уже второй официальный вызов. По его словам, экс-главы ГФС ждут в САП в четверг, 15 ноября, на 10.00 утра.

Напомним, в сентябре источник в Генеральной прокуратуре рассказал "Украинской правде", что Продан не является на допросы к САП. По словам источника, Продана официально вызывали один или два раза, неофициально - "раз 15".

16 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ раскрыла "устойчивое иерархическое объединение" в рядах ДФС и объявила о подозрении начальнику Винницкой ДФС Осмоловскому.

Он также добавил, что прокуратура расследует нарушения, совершенные Мирославом Проданом в должности и.о. главы ДФС.

Сам Продан заявление Луценко о злоупотреблениях в ДФС назвал фейком.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что лично у него претензий к Продану нет.

Кабинет министров 5 сентября уволил исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана по его собственному заявлению.