Постпред МВФ рассказал, как Украине ускорить экономический рост

В Международном валютном фонде считают, что для ускорения экономического роста в Украине следует снизить процентные ставки по кредитам, обеспечить благоприятный бизнес-климат и придерживаться фискальной политики.

Об этом рассказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман во время презентации обзора перспектив европейской экономики от МВФ, передает "Укринформ".

"Для того, чтобы повысить экономический рост, необходимо снизить номинальные процентные ставки", - сказал Люнгман.

Он пояснил, что высокие номинальные процентные ставки напрямую связаны с инфляцией. Высокие ставки сдерживают внутреннего инвестора, для которого занимать в банках деньги под такой процент довольно дорого. Вместе с тем, для того чтобы снизить ставки надо побороть инфляцию, Нацбанк в этом направлении делает правильные шаги.

По его мнению, еще один ключевой момент на пути ускорения экономического роста - это улучшение бизнес-климата в стране, ведь инвесторы, которые присматриваются к Украине с долгосрочной перспективой инвестирования, хотят быть уверены в том, что к ним будет честное и справедливое отношение.

Также в МВФ подчеркнули, что в Украине и в дальнейшем должны воплощать в жизнь реформы, касающиеся судебной системы и борьбы с коррупцией.

Напомним, ранее Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программеподдержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), который завершается в марте 2019 года.

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