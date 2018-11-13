За нарушение до сих пор неустановлених правил округления могут накладываться штрафы

В случае нарушения правил округления на бизнес может быть наложен штраф - в пятикратном размере неоприходованной суммы.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Это предусмотрено Указом Президента №436/95, который был принят еще в 1995 году "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности".

Бизнес сообщество требует отмены этого указа и разработки современных правил регулирования наличного обращения. Соответствующий проект закона об отмене уже почти год "блуждает" государственными кабинетами.

"Получается парадокс. Нормы по закругления вступили в действие с 1 июля 2018 года. Однако правила применения до сих пор не конкретизированы. Например, как вести бухгалтерский и налоговый учет сумм закругления? Как избежать штрафов за нарушение оприходования наличности в кассе? Также непонятно, как суммы закругления вносить в налоговые накладные по НДС. Ни в постановлении НБУ, ни в Указе Президента об этом не идет", - объясняет координатор Налогового комитета Европейской Бизнес Ассоциации Наталья Артемчук.

"Словом, правила не установлены, а штрафные санкции уже существуют. Поэтому в случае несоответствия наличности в кассе, инспектор ДФС применяет штрафные санкции", - добавляет она.

Напомним, Министерство финансов пыталось разработать обобщающую налоговую консультацию по применению постановления НБУ №25 "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов" относительно правил округления. Но единого мнения в Экспертном Совете Министерства финансов не нашлось.

В то же время, закругления затрагивает очень чувствительные вопросы коммунальных тарифов и расчетов за подакцизные товары (спиртное и сигареты).

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к НБУ, Министерству финансов Украины и Государственной фискальной службы с просьбой подготовить и обнародовать соответствующие разъяснения о правилах округления и применения штрафов в случае нарушения этих правил.

Экономическая правда