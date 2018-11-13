Кононенко говорит, что не знаком со "своим смотрящим"

Игорь Кононенко

Народный депутат и многолетний бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко уверяет, что не знаком с Виталием Кропачевым, которого называют "смотрящим" в угольной отрасли и претендентом на приватизацию "Центрэнерго".

Об этом он заявил в интервью "Главкому".

"Не знаю, я лично не знаком с господином Кропачевым. Я с Кропачевым встречался лишь несколько раз в форматах круглых столов по различным вопросам ... Это были круглые столы по вопросам энергетики", - заявил Кононенко.

"Смешно, но меня ко многим людям привязывают, говорят, что они мои ставленники или, как говорил Абромавичус (экс-министр экономического развития и торговли - ред) - "смотрящие". Я к этому уже привык. Меня также и к "Центрэнерго" уже года три приписывают", - добавил он.

По его мнению, частный бизнесмен будет не в состоянии выиграть аукцион по приватизации государственного пакета акций "Центрэнерго".

"Честно говоря, все-таки более 200 млн долларов (ориентировочная стартовая стоимость госпакета акций - ред) с учетом средств, которые еще потребуется вложить в модернизацию - это достаточно весомая цифра, и без серьезного западного игрока здесь никто не справится. Я с уважением отношусь ко всем нашим инвесторам, потому что сегодня работать на нашем рынке достаточно нелегко, однако считаю, что это должен быть кто с Запада", - заявил бизнес-партнер Порошенко.

Кононенко опровергает мнение, что "Центрэнерго" - это "некая дойная корова для команды Порошенко".

"Ну как оно может быть дойной коровой, если там миллиардные прибыли, которых при предыдущей власти не было? Знаете, мне это напоминает информацию о продаже завода "Ленинская кузница" ... Когда пресса во всей этой дезинформации разобралась, информация "стихла". Вот так у нас и делаются слухи", - резюмировал нардеп.

Ранее ЭП писала, что угольная отрасль получила нового "смотрящего". Им стал бизнесмен из Тореза, который владеет крупными угольными логистическими компаниями, креатура Игоря Кононенко - Виталий Кропачев.

Госпакет акций "Центрэнерго" в размере 78,3% планируется приватизировать уже в декабре 2018 года.

Виталий Кропачев подтверждал заинтересованность в покупке этого актива.

Ранее журналисты программы "Схемы" фиксировали визиты Кропачева к первому замглавы фракции БПП Игорю Кононенко.