OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О дальнейшем повышении цен на газ и размещении евробондов.

О ценах на газ. К нам в руки попал документ, который был удален с сайта Кабмина через несколько минут после публикации. Мы рассчитали, как повысится цена на газ для населения весной 2019 года и зимой 2020 года.

О евробондах. Украина разместила 5-летние еврооблигации на 750 миллионов долларов и 10-летние на 1,25 млрд долларов. Доходность 5-летнего транша составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%.

О пенсиях. С января 2019 года "Укрпошта" закроет до 7 тысяч почтовых отделений, если не будет повышен тариф за услуги доставки пенсий. Услуги по доставке пенсий, разумеется, тоже не будут предоставлять.

О крымском газе. В аннексированом Россией Крыму подводный участок "Глубокая" нефтегазового месторождения в Черном море отдали частной компании "Новые проекты", директор которой является бизнес-партнером семьи Виктора Медведчука.

Об экс-главе МВФ в тюрьме. Бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато поместили в испанскую тюрьму для отбывания наказания в виде 4,5 лет лишения свободы.

О контроле над фондовым рынком. Национальный банк при одобрении парламентом может получить полномочия осуществлять надзор над элементами инфраструктуры фондового рынка.

О госдолге. В течение сентября 2018 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 3,9 миллиарда гривень. В долларовом эквиваленте - уменьшился на 190 миллионов долларов.

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