В сентябре госдолг Украины сократился

В течение сентября 2018 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 3,9 миллиарда гривень.

Об этом сообщает министерство финансов.

В долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 0,19 млрд долларов.

По состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,112 млрд гривень или 74,66 млрд долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1,344 млрд гривень (63,62% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 47,50 млрд долларов; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 768,54 млрд гривень (36,38%) или 27,16 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1,827 млрд гривень (86,50% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 64,58 млрд долларов.

Государственный внешний долг составлял 1,071 млрд гривень (50,70% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 37,85 млрд долларов.

Государственный внутренний долг составлял 756,27 млрд гривень (35,80% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 26,73 млрд долларов.

Гарантированный государством долг Украины составлял 285,31 млрд гривень (13,50%) или 10,08 млрд долларов, в том числе: гарантированный внешний долг - 273,04 млрд гривень (12,92%) или 9,65 млрд долларов; гарантированный внутренний долг - 12,27 млрд гривень (0,58%) или 0,43 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, состояние 100 самых богатых украинцев равно половине всего госдолга страны.

Экономическая правда