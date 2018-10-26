"Укрпошта" может прекратить доставку пенсий
С января 2019 года "Укрпошта" закроет до 7 тысяч почтовых отделений, если не будет поднят тариф за услуги доставки пенсий.
Об этом заявил глава компании Игорь Смелянский в интервью "Урядовому курьеру".
"Мы подготовили антикризисный план, который введем 1 ноября, если тариф не будет принят. Это означает, что "Укрпошта" вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий", - заявил он.
"С 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала", – сказал Смелянский.
По его словам, "Укрпошта" сосредоточится на построении почтово-логистического и финансового бизнеса в городах, а также там, где это целесообразно и выгодно.
Смелянский заявил, что причина закрытия отделений – убыточность.
"В среднем каждое из них ежемесячно несет убытки почти на 3 тысячи гривен. Одна из главных причин убыточности – доставка пенсий по тарифам ниже себестоимости. На каждой доставке теряем 19 гривен", – рассказал Смелянский.
Он также заявил, что Министерство соцполитики и Пенсионный фонд отказались изменить тариф для "Укрпочты" на услуги доставки пенсий.
"Тариф остается неизменным с 2004 года, мы предоставляем услугу по тарифам 14-летней давности. Актуализация пенсионного тарифа не заложена и в проекте госбюджета на 2019 год", – сказал Смелянский.
Ранее ЭП сообщала, что от доставки пенсий населению "Укрпошта" в этом году понесла 1 млрд гривен убытков.
Экономическая правда
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