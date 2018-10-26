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НБУ планирует усилить контроль над фондовым рынком

Пятница, 26 октября 2018, 12:28
 

Национальный банк Украины при одобрении парламентом может получить полномочия осуществлять надзор над элементами инфраструктуры фондового рынка.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Предложения к проекту Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках" были представлены на прошлой неделе во время выездного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Предложения Нацбанка были разработаны совместно с НКЦБФР. В процессе работы над документом были учтены рекомендации Международного валютного фонда, представители которого находились в Киеве с технической миссией в июне этого года по приглашению НБУ.

Предполагается, что приведение деятельности Национального депозитария Украины (НДУ) в соответствие с международными стандартами PFMI откроет возможность к созданию полноценного единого центрального депозитария на его основе.

Предложения к законопроекту предусматривают повышение роли Национального банка в корпоративном управлении системно важными элементами инфраструктуры фондового рынка. Для этого необходимо увеличить долю Национального банка в капитале НДУ в менее 51%.

В будущем, по мере развития рынка Национальный банк сможет уменьшить свою долю или полностью выйти из капитала НДУ, отмечает Нацбанк.

Также предложения к проекту Закона предусматривают оптимизацию деятельности Расчетного центра и его трансформацию из банковского учреждения в специализированное финансовое учреждение.

Документ предлагает отменить монополию РЦ на осуществление денежных расчетов по операциям с ценными бумагами по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты" (Delivery versus payment, DVP).

В то же время важным этапом трансформации РЦ будет проведение с участием международных доноров и экспертов сost-benefit analysis (CBA), который должен определить целесообразность функционирования в Украине центрального контрагента. По результатам СВА будет принято решение об участии Национального банка в капитале этого учреждения.

Если же СВА установит нецелесообразность развития функции центрального контрагента в текущих масштабах рынка в Украине, РЦ продолжит выполнение безрисковой клиринговой деятельности.

Напомним, Нацбанк планирует в первом квартале 2019 года присоединиться к системе международного депозитария Clearstream.

Экономическая правда

Нацбанк фондовый рынок

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