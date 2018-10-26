Банкротство физлица: кто может воспользоваться и как запустить

ЭП отвечает на основные вопросы по новой для Украины процедуре банкротства физического лица и объясняет, кто может ею воспользоваться. (укр)

Що сталося? Донедавна в українському законодавстві була передбачена процедура банкрутства лише для юридичної особи чи юридичної особи-підприємця. Досі процедури банкрутства фізичної особи, що не є підприємцем, в Україні не існувало. 18 жовтня Верховна Рада ухвалила проект Кодексу України щодо процедур банкрутства №8060 , який предбачає можливість здійснення процедури банкрутства і для фізичних осіб. Кодекс складається з чотирьох книг. У першій викладені загальні положення і терміни, у другій регулюється діяльність та організація арбітражних керівників, у третій розглядається питання банкрутства юридичних осіб, у четвертій роз'яснюється процедура банкрутства фізичних осіб.

Навіщо це робити? Через кризу 2008 року та нестабільну ситуацію на валютному ринку багато українців потрапили у скрутне становище. Щоб врегулювати наслідки цієї кризи та інші випадки, коли громадяни не здатні обслуговувати свої борги, був прописаний механізм банкрутства фізичної особи. Новий механізм дозволяє боржнику потрапити під захист суду, який допомагає йому вирішити питання заборгованості і повернутися до звичного життя. Звільняючись від боргів, громадянин повертається до активної легальної праці, продовжує бути платником податків та зберігає трудовий потенціал

Тепер кожного можуть визнати банкрутом? Кожного, хто відповідає умовам цієї процедури. По-перше, ініціювати у суді порушення справи про банкрутство фізичної особи може лише сам боржник. Якщо позичальник не хоче, щоб ця процедура до нього застосовувалася, кредитор цього зробити не зможе. По-друге, відкрити провадження про неплатоспроможність можна лише за низки умов. 1. Розмір прострочених зобов'язань перед кредитором повинен становити щонайменше тридцять мінімальних зарплат, тобто 111 690 грн за мінімальної зарплати 3 723 грн.



2. Боржник перестав погашати планові платежі в розмірі понад 50% місячних платежів за кожним із зобов'язань протягом двох місяців.



3. Є постанова у виконавчому провадженні про відсутність у фізособи майна, яке можна стягнути.



4. Інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати свої зобов'язання.

Виходить, можна списати борги і знову стати банкрутом? Ні, не можна. Процедура передбачає, що протягом п'яти років після банкрутства таким фізичним особам заборонено повторно ініціювати банкрутство, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному обсязі у порядку, передбаченому кодексом. Також особа-банкрут зобов’язана перед укладенням кредитних договорів, позики, поруки чи застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких угод. Банкрут також не може вважатися з бездоганною діловою репутацією протягом трьох років після визнання його банкрутом. Регулюватимуться і інші спроби шахрайства. За умовами Кодексу будуть піддаватись сумніву угоди, які укладались боржником до ініціювання справи про банкрутство. Тобто, якщо незадовго до процедури банкрутства майно відчужувалось або переписувалось на близьких людей, такий боржник не зможе скористатись цією процедурою. Так само, якщо боржник просить визнати себе неплатоспроможним, але в цей час у його родичів і близьких значаться великі статки, то процедура банкрутства до такої людини також застосовуватись не буде.

За боржника можуть розплачуватися родичі? Ні, на близьких позичальника не покладається відповідальність стосовно його заборгованості.

Куди потрібно звернутися, щоб розпочати процедуру банкрутства? Згідно з кодексом, боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у праві про неплатоспроможність.

Хто буде це контролювати? Керувати вирішенням фінансових проблем боржника буде арбітражний керуючий — спеціаліст з несплатоспроможності. Залучення незалежної професійної особи викликане можливими випадками шахрайства в рамках нової системи. Арбітражний керуючий отримає право доступу до інформації про боржника, його майно, доходи і кошти, у тому числі — до конфіденційної інформації, яка міститься в державних базах даних і реєстрах. Його завдання — скласти план реструктуризації кредиту і, якщо компромісу з банком не досягнуто, — продати майно позичальника, щоб розплатитися за зобов'язаннями.

Які є шляхи вирішення боргового питання? Врегулювати питання можна через реструктуризацію боргів та реалізацію майна боржника. Реструктуризація передбачає використання розстрочки, прощення боргів, зміни строків виплати платежів та інших інструментів, щоб вивести боржника з кризової ситуації. Такий спосіб має обмеження: не можуть бути реструктуровані кредити, отримані на відпочинок, розваги, придбання предметів розкоші, або борги, що з'явилися через участь в азартних іграх та парі. Також неможливо реструктурувати борги, які стосуються аліментів. Кодекс регулює тільки ті борги, які виникають з договірних правовідносин. Усі вимоги кредитора, які виникли щодо кредиту у валюті, конвертуються в гривню за курсом НБУ на момент відкриття справи про неплатоспроможність. Процедура погашення боргів передбачає продаж майна боржника. Вона використовується тоді, коли неможливо погасити борги інакшим способом. На продаж може бути виставлене будь-яке майно, крім єдиного житла боржника (квартира до 60 кв м або будинок до 120 кв м), коштів на пенсійних рахунках та у фондах соцстрахування.