OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О чём все говорили сегодня?
О "Газпроме". Суд арестовал активы "Газпрома" в Нидерландах.
О GE. Крюковский завод и General Electric договорились о локализации.
Об Антикоррупционном суде. США призвали Украину создать антикоррупционный суд в соответствии с требованиями МВФ.
О золотовалютных резервах. В мае они сократились на 1,6% из-за выплат по долгам.
О новых операционных системах Apple. Apple представила новые версии ключевых операционных систем: iOS и macOS.
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Сохранить и приумножить: как инвестировать в технологии в Украине
Что такое венчур в Украине и мире? Как стать инвестором и куда вкладывать средства? Кто такие бизнес-ангелы и как воспользоваться их услугами? Ответы на эти и другие вопросы — в обзоре рынка венчурного капитала.
Пенсионная реформа, уровень второй. Готова ли Украина
Государство готово запустить второй уровень пенсионной системы, однако это может навредить экономике. Причина — в стране нет развитого фондового рынка.