OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чём все говорили сегодня?

О "Газпроме". Суд арестовал активы "Газпрома" в Нидерландах.

О GE. Крюковский завод и General Electric договорились о локализации.

Об Антикоррупционном суде. США призвали Украину создать антикоррупционный суд в соответствии с требованиями МВФ.

О золотовалютных резервах. В мае они сократились на 1,6% из-за выплат по долгам.

О новых операционных системах Apple. Apple представила новые версии ключевых операционных систем: iOS и macOS.

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Сохранить и приумножить: как инвестировать в технологии в Украине

Что такое венчур в Украине и мире? Как стать инвестором и куда вкладывать средства? Кто такие бизнес-ангелы и как воспользоваться их услугами? Ответы на эти и другие вопросы — в обзоре рынка венчурного капитала.

Пенсионная реформа, уровень второй. Готова ли Украина

Государство готово запустить второй уровень пенсионной системы, однако это может навредить экономике. Причина — в стране нет развитого фондового рынка.