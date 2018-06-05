Крюківський завод та General Electric домовилися про локалізацію

General Electric та Крюківський вагонобудівний завод підписали угоду про локалізацію виробництва тридцяти локомотивів TE33A.

Про це йдеться у прес-релізі GE Global.

"Початок локалізації є важливим кроком для нашої компанії в Україні і безпосереднє залучення місцевих виробників є найважливішим компонентом успіху", — зазначив Девід Кокс, генеральний менеджер GE Transportation з питань постачань та логістики.

"Ми також щасливі, що ми уклали договір з КВБЗ, який забезпечить локалізацію першим локомотивам GE, що поставлятимуться для Укрзалізниці", - додав він.

Повідомляється, що фінальна стадія виробництва локомотивів ТЕ33А для Укрзалізниці розпочалася у травні на заводі GE Transportation в м. Ері, штат Пенсільванія, і поставки стартують вже в цьому році.

"Вже в поточному році ми разом з GE поставимо перші 30 локомотивів. Сподіваємося на продовження контракту в 2019 році, як це передбачає чотиристороння угода. Також сподіваємося, що ми не обмежимося постачанням тепловозів, а продовжимо наше міжнародне співробітництво у виробництві іншої продукції", - зазначив Володимир Приходько, президент ПАТ "КВБЗ".

На додаток до постачання 30 нових локомотивів TE33A, довгострокова рамкова угода GE Transportation з "Укрзалізницею" передбачає модернізацію існуючих локомотивів парку Укрзалізниці та допомогу в забезпеченні надійного функціонування парку локомотивів шляхом партнерства щодо довгострокового технічного обслуговування.

Локомотив TE33A оснащений 12-циліндровим двигуном GE серії Evolution потужністю 4500 кінських сил, який забезпечує високу продуктивність, більшу універсальність з меншою вартістю життєвого циклу та з підвищеною надійністю при великовантажному транспортуванні.

У порівнянні з існуючим українським парком, локомотиви TE33A значно зменшать шкідливі викиди, заощадять витрати на паливо, а також суттєво збільшать інтервали між проведенням технічного обслуговування.

Раніше Приходько розповів, коли очікується поставка першого тепловозу, і у чому полягатиме локалізація виробництва.

Нагадаємо, у лютому 2018 року корпорація GE підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 млрд доларів.

Перший її етап передбачає постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, виготовлених у США, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. На даному етапі GE буде використовувати українську сигнальну радіосистему та певні елементи кабіни.

Вартість локомотивів — 4,68 млн доларів (з ПДВ) за кожен. Загалом сума контракту (мова йде про першу партію - ЕП) становить 140 млн доларів з ПДВ.

30% УЗ заплатить авансом, а за 70% суми "Укрексімбанк" придбає на власний баланс тепловози і віддасть їх у лізинг на 15 років. Лізингова угода номінована у гривнях.

Це означає, що за тепловози УЗ буде вимушена суттєво переплатити у зв'язку з використанням кредитних грошей, адже вартість гривні, враховуючи облікову ставку НБУ на момент підписання контракту, була досить високою.

Процентну ставку в УЗ не називають, проте у розмові з ЕП представник залізниці підтвердив: вона не нижча за облікову ставку НБУ.

Отже, за обслуговування лізингу УЗ буде платити не менше 16-18% річних, що значно дорожче доларового ресурсу.

На другому етапі американці повинні поставити протягом семи років 150-175 тепловозів. На цьому етапі українська сторона наполягатиме на використанні вже 40% українських деталей.

Рамкова угода також передбачає можливість майбутньої співпраці у сфері обслуговування та модернізації наявного рухомого складу, зокрема дизельних тепловозів серії 2М62 та 2Е10.

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Економічна правда