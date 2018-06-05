Суд арештував активи "Газпрому" у Нідерландах

Голландський суд задовольнив клопотання щодо арешту часток ПАТ "Газпром" в його голландських дочірніх компаніях та заборгованості цих дочірніх компаній.

Про це повідомляє пресс-служба НАК "Нафтогаз України".

Клопотання були подані для забезпечення права Нафтогазу на отримання від російського монополіста 2,6 млрд дол за рішенням Стокгольмського арбітражу, ухваленим у лютому 2018 року.

"Суд задовольнив клопотання, але 6 із 7 дочірніх компаній Газпрому в Голландії відмовились співпрацювати з судовими виконавцями. Однак все це ніяк не вплине на арешт", - повідомили в "Нафтогазі".

"Нафтогаз застосує усі доступні законні засоби та інструменти, щоб домогтися виконання рішення і отримати від Газпрому присуджену суму. На жаль, російська компанія діє недобросовісно, не виконуючи як рішення арбітражу, так і накази європейських судів інших юрисдикцій", — прокоментував інформацію голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Раніше повідомлялося, що в Швейцарії судові виконавці проводять дії для арешту акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" - Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.

Нагадаємо, 30 травня президент Порошенко заявив, що у низці європейських країн почали стягувати активи російського "Газпрому" на користь "Нафтогазу" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на транзит газу.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.

"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасуваннярішення.



Головний комерційний директор НАК компанії Юрій Вітренко наприкінці березня зазначав, що процес стягнення може тривати до півроку.

Він, зокрема, не виключив можливості арешту газу російської компанії в підземних сховищах Європи або акцій оператора "Північний потік" у швейцарському суді для стягнення боргу.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"

Економічна правда