Пенсионная реформа, уровень второй. Готова ли Украина

Государство готово запустить второй уровень пенсионной системы, однако это может навредить экономике. Причина — в стране нет развитого фондового рынка.

Нынешняя солидарная пенсионная система не справляется с нагрузкой. Дефицит Пенсионного фонда превышает 140 млрд грн, усиливая давление на госбюджет.

Пенсионная реформа жизненно необходима, ведь через 20-30 лет количество трудоспособных украинцев сократится с 25 млн до 16 млн, а число пенсионеров вырастет с нынешних почти 9 млн до 12 млн.

Власть разработала необходимые законопроекты для пенсионной реформы. В частности, предполагается ввести второй уровень пенсионной системы.

По замыслу, с момента его запуска в 2019 году украинский рынок капитала в течение трех лет получит 100 млрд грн отчислений, что позволит обеспечить миллионам украинцев беззаботную старость.

Однако повода для радости нет. Есть проблема, которую сложно объяснить большинству украинцев из-за их низкой финансовой грамотности: в стране отсутствует рынок капитала.

Эксперты и участники рынка бьют тревогу. Они убеждены, что второй уровень пенсионной системы — это не только дополнительное бремя для отечественного бизнеса, но и удар по пенсиям будущих пенсионеров страны.

Что за зверь

В Украине со времен СССР существует солидарный уровень пенсионной системы в виде Пенсионного фонда Украины. Этот фонд формируется от поступлений с единого социального взноса — 22% от заработной платы.

В Украине почти полтора десятка лет функционирует третий уровень пенсионной системы. Он представлен в виде негосударственных пенсионных фондов — НПФ. Этот уровень не стал популярным: до сентября 2017 года лишь 68 тыс украинцев стали вкладчиками негосударственных пенсионных фондов, вложив 2 млн грн.

НПФ — это своеобразный мешок с деньгами, которым управляет компания по управлению активами — КУА — с лицензией Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку — НКЦБФР. Задача КУА — выгодно инвестировать деньги НПФ, разложив средства в акции, облигации, депозиты, недвижимость.

При этом сохраняется принцип диверсификации: деньги раскладываются в разные корзины, что снижает вероятность их обесценивания. Эту деятельность строго регламентирует закон о негосударственном пенсионном обеспечении.

Учитывает вкладчиков НПФ администратор под контролем Нацкомфинуслуг, также есть банк-хранитель под присмотром Нацбанка. Наличие нескольких регуляторов обеспечивает жесткий взаимоконтроль над работой НПФ.

Пенсионные фонды могут быть частными, корпоративными и профессиональными. Например, у Нацбанка есть свой корпоративный НПФ.

Чтобы пенсионные вклады в НПФ не съела инфляция, КУА нужно постоянно инвестировать деньги НПФ, покупая и продавая финансовые инструменты. В итоге вкладчик, выйдя через 20-30 лет на пенсию, получает пенсионные выплаты и наслаждается безбедной старостью, как это происходит в развитых странах.

Между солидарной и негосударственной пенсионной системой есть второй уровень. В разных странах он имеет свою специфику. Фактически это очень большой пенсионный фонд, работающий по принципу НПФ.

Однако есть отличие: если в НПФ идут добровольные отчисления, то второй уровень обязывает работодателя делать выплаты дополнительно к единому социальному взносу. Согласно депутатскому законопроекту №6677, процент будет постепенное увеличиваться — от 2% до 7%. В проекте Кабмина, где разработчиком была НКЦБФР, предлагается поднять эту выплату до 15%.

Предполагается, что администрировать второй уровень будет Пенсионный фонд Украины, а активы будут распределены между КУА действующих НПФ. Однако окончательного варианта пока нет — идет процесс обсуждения. В любом случае бизнесу нужно будет платить больше — 28% или 37%.

Почему Украина не готова

Увеличение выплат может привести к сокращению зарплат, что снизит покупательную способность и уровень инвестиций в реальный сектор, утверждает заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

По ее мнению, это связано с отсутствием в стране полноценного рынка капитала. "В ближайшие годы доступными для инвестиций инструментами будут только государственные облигации и банковские депозиты", — полагает эксперт.

Запуск второго уровня пенсионной системы требует прочного фундамента в виде полноценного рынка капитала, который обеспечил бы диверсификацию активов, особенно учитывая ожидаемые объемы высвободившихся средств.

"В течение первого года после запуска рынок может получить до 20 млрд грн, а за три года размер активов второго уровня может достичь 100 млрд грн с учетом роста ставки взноса и размера средней заработной платы.

Такая сумма является мощным стимулом для развития экономики, в том числе для кредитования бизнеса и развития инфраструктурных проектов. Например, владельцем 39% международного аэропорта Брюсселя является пенсионный фонд Teachers' Pension Plan из Онтарио", — рассказал глава подразделения по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.

На что пойдут вклады

На украинском рынке капитала выбор для инвестиций и сбережений активов скудный: облигации внутреннего госзайма, депозиты и, возможно, недвижимость. Рынок акций в Украине формально существует, потому что в стране есть акционерные общества, но он отсутствует как инвестиционный инструмент.

В развитых странах пенсионные фонды инвестируют в акции успешных компаний. Пенсионеры западных стран, в отличии от украинских, получают выгоду от результатов деятельности Facebook, Google, Apple и других корпораций.

В последнее десятилетие на рынке акций США наблюдается ралли. Аналитики Wall Street отмечают второй в послевоенный период темп роста американского рынка акций. Те, кто в начале 2017 года вложили в акции Amazon, Facebook и Google, получили 100%, 60% и 35% прибыли в долларах соответственно.

Возможно ли это на украинском фондовом рынке? Нет. Могут ли украинцы получить выгоду от инвестиций в рынок США? Тоже нет. Как утверждает управляющий активами ИГ "Арт-капитал" Вячеслав Король, по закону НПФ могут вкладывать в иностранные ценные бумаги, но на практике это невозможно.

Без либерализации валютного законодательства и возможности инвестирования за пределы Украины успешной пенсионной реформы не будет, уверен Овчаренко.

"Зарубежные рынки открывают больше возможностей для роста пенсионных сбережений, это обязательный элемент для запуска накопительного уровня. Нам надо ориентироваться на более длительный период инвестирования. Несмотря на кризис 2008 года, за последние десять лет индекс Доу-Джонса показал среднегодовую доходность 6,42%, европейский DAX — 5,09%", — отметил он.

По словам Короля, оставшиеся украинские акции подвергнутся процедуре "сквиз аут" — принудительной продаже акций миноритарными акционерами, а остальные — неликвидны, поэтому не подходят для пенсионных активов.

Инвестиционная безвыходность

На украинском рынке наиболее надежный финансовый инструмент для вложений пенсионных активов — облигации внутреннего государственного займа — ОВГЗ. В них разрешат вложить 60% пенсионных активов со второго уровня, то есть по сути будет финансироваться государственный долг.

Однако в случае усугубления экономической ситуации, например, МВФ решит не выплачивать очередной транш, пенсионные активы могут обесцениться.

Размещать деньги на депозитах — можно будет 50% — после десятков банкротств финансовых учреждений не очень благоразумно. Никто не гарантирует, что через 20-30 лет пенсионные активы будут в сохранности.

"Пенсионные накопления не будут защищены, так как в Украине недостаточно эффективной судебной практики по защите интересов потребителей финансовых услуг и прав инвесторов. Глубина банковского кризиса показала, что финансовый сектор не надежен", — объяснила Репко.

Также эксперты предупреждают о возможной национализации этих пенсионных вкладов, например, ОВГЗ могут конвертировать в бессрочный долг.

"В ряде европейских и постсоветских стран часть накопленных средств граждан переводили назад в солидарную систему, так как государству было сложно выполнять свои обязательства перед пенсионерами", — напомнила Репко.

Можно инвестировать в сельскохозяйственную землю или недвижимость, но с учетом высокого уровня коррупции в судебной системе здесь также высокие риски. "Земля — это слаболиквидный актив с огромным спрэдом везде, не только у нас. У нас же ликвидность в разы ниже", — сказал Король.

Почему нет рынка

Высокая коррупция и незащищенность инвестиций в Украине продолжают играть ключевую роль в отпугивании иностранных инвесторов, которые ранее формировали основные объемы торгов на украинском фондовом рынке.

По мнению участников рынка, более локальные процессы также не способствуют позитивным изменениям. Власти рассматривают фондовый рынок как инструмент обслуживания бизнес-схем и распределения собственности среди олигархата.

"Виновата НКЦБФР, которая лоббировала "хотелки" олигархов в закон об акционерных обществах. В частности, были внесены новшества по разрешению сквиз-аута. В итоге это закроет корпоративный сектор страны, уничтожит рынок акций и сами акции как класс активов", — опасается Король.

По его словам, никаких перспектив фондовый рынок не имеет, так как украинские компании не видят выгоды размещать свои акции внутри Украины. "НПФ если и будут покупать акции украинских компаний, но только за рубежом", — сетует он.

Сейчас на внутреннем рынке можно купить лишь депозитарные расписки Мироновского хлебопродукта. При этом на иностранных рынках вне зоны доступа остается много акций украинских компаний, среди которых — Astarta, Kernel, Milkiland, Agroton, Sadovaya Group, Ferrexpo.

С 6 февраля 2018 года иностранные компании получили возможность заводить свои акции на украинские фондовые биржи через Национальный депозитарий.

Вряд ли таким шансом воспользуются Tesla или Apple. Однако украинские компании, заинтересованные в том, чтобы в них инвестировали пенсионные фонды в Украине, могут запустить депозитарные расписки на свои акции.