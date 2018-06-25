OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О банках, тарифах и Хайперлупе.

О торговых центрах. Dragon Capital может приобрести компанию "Аскор Компани", которая управляет торговым центром Sky Park в Виннице.

О советниках приватизации. Фонд госимущества объявил первые шесть конкурсов по отбору советников для предоставления услуг по подготовке к приватизации и продаже пакетов акций для 6 из 22 предприятий.

О Запорожском алюминиевом. Фонд госимущества обнародовал информацию о выдаче приказа о приватизации государственного пакета акций в размере 68,0095% уставного капитала ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".

Об Укрпочте. Кабинет министров начал принимать заявления кандидатов на участие в конкурсном отборе на должность независимого члена Наблюдательного совета ПАО "Укрпошта".

О тарифах. НКРЭКУ повысила тарифы на 2018 год на водоснабжение и водоотвод для ЧАО "Киевводоканал" на 6%, до 16,716 грн за 1 кубометр.

О банках. Чистая прибыль платежеспособных банков в мае 2018 года составила 2,088 миллиарда гривен, тогда как в мае 2017 года их убыток составлял 2,567 миллиарда гривен.

О Хайперлупе. Стало известно, на каких условиях Министерство инфраструктуры подписало меморандум с Hyperloop Transportation Technologies.

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