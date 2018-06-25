Фонд госимущества издал приказ о приватизации Запорожского алюминиевого комбината

Фонд госимущества обнародовал информацию о выдаче приказа о приватизации государственного пакета акций в размере 68,0095% уставного капитала ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается в "Ведомостях приватизации", приказ ФГИ по ЗАлКу издан 22 июня текущего года под №859.

Отмечается, что ЗАлК в январе-марте 2018 года увеличил чистую прибыль в 9,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 327,168 млн гривен с 36,022 млн гривен.



Непогашенный убыток к концу марта 2018 года составил 6,682 млрд гривен. В первом квартале 2018 комбинат не производил продукцию.



ЗАлК в 2017 году снизил чистый убыток в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом - до 279,486 млн гривен с 799,372 млн гривен.



ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.



Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.



В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.



По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности ФГИ находится 68,00949% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,53629% акций.



Уставный капитал ПАО "ЗАлК" составляет 155,682 млн гривен, номинал акции - 0,25 гривен.



ФГИ в середине января текущего года объявил о начале подготовки к конкурсу по продаже 68% акций ПАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК).

Напомним, ЗАлК оценили в 278 миллионов.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины отстояла интересы государства, связанные с возвращением в ее собственность контрольного пакета акций ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что "ЗАлК" вывозит часть оборудования с комбината.

Как известно, 10 июня суд вернул в госсобственность пакет акций ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" общей номинальной стоимостью более 105 млн гривен, что составляет 68,01% уставного фонда общества.

Как сообщалось, пакет акций ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" в размере 68,01%, находился в собственности кипрской компании "Velbay Holdings Limited", которуюсвязывают с российской компанией "РусАл" Олега Дерипаски.

Напомним, Антимонопольный комитет разрешил сырьевому трейдеру Glenсore приобрести долю в уставном капитале "Николаевский глиноземный завод" и трех других украинских компаний, подконтрольных Объединенной компании "Российский алюминий".

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Экономическая правда