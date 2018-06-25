Опубликован меморандум Мининфраструктуры с Hyperloop TT
Стало известно, на каких условиях Министерство инфраструктуры подписало меморандум с Hyperloop Transportation Technologies.
Об этом говорится в тексте документа.
Как сообщается, целью меморандума является сотрудничество сторон по подготовке технико-экономического обоснования и внедрения как коммерческой, так и общественной системы транспорта Гиперлуп.
Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop Transportation Technologies договорились о сотрудничестве в области развития технологий высокоскоростной транспортировки — Hyperloop.
Как сообщалось, в феврале министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в стране сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов.
Hyperloop - это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.
В Мининфраструктуры заявили, что билет на Hyperloop будет стоить дешевле, чем на самолет и поезд.
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Экономическая правда
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