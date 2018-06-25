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Опубликован меморандум Мининфраструктуры с Hyperloop TT

Понедельник, 25 июня 2018, 16:25
 

Стало известно, на каких условиях Министерство инфраструктуры подписало меморандум с Hyperloop Transportation Technologies.

Об этом говорится в тексте документа.

Как сообщается, целью меморандума является сотрудничество сторон по подготовке технико-экономического обоснования и внедрения как коммерческой, так и общественной системы транспорта Гиперлуп.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop Transportation Technologies договорились о сотрудничестве в области развития технологий высокоскоростной транспортировки  Hyperloop.

Как сообщалось, в феврале министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в стране сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов.

Hyperloop - это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

В Мининфраструктуры заявили, что билет на Hyperloop будет стоить дешевле, чем на самолет и поезд.

Рекомендуем почитать: Hyperloop в Украине. О стоимости, инвесторах, прибыли и конкурентах

Экономическая правда

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