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Фонд госимущества ищет советников для продажи 6 крупных госпредприятий

Понедельник, 25 июня 2018, 10:40

Фонд госимущества объявил первые шесть конкурсов по отбору советников для предоставления услуг по подготовке к приватизации и продаже пакетов акций для шести из 22 предприятий, одобренных правительством к приватизации в текущем году.

Об этом говорится в газете "Ведомости приватизации" в понедельник.

Фонд ищет советников для продажи 100% "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК), 70,7016% ЧАО "Индар", 100% ЧАО "Президент-отель" (все три – Киев), госпредприятий "Угольная компания "Краснолиманская" (Донецкая обл.) и "Завод "Электротяжмаш" (Харьков), а также 99,5667% ПАО "Одесский припортовый завод" (Одесская обл.).

Заявки на участие в конкурсах по "Индару"", "Президент-отелю", ОПЗ принимаются до 20 июля включительно, первые этапы конкурсов назначены на 26 июля, а вторые – на 30 июля.

В случае ОГХК, "Краснолиманской" и "Электротяжмаша" претенденты на статус советника могут подать заявки до 23 июля, а конкурсы пройдут в два этапа 27 июля и 31 июля.

Во всех случаях фиксированный размер оплаты услуг советника установлен до 0,5% стоимости активов предприятия, приведенной к доле государства в нем, а в случае продажи объекта размер переменной части составляет до 2% от стоимости проданного объекта приватизации, отмечается в документах.

Как сообщалось, в конце мая Кабинет министров опубликовал перечень предприятий "большой" приватизации на 2018 год, в который вошли 23 предприятия: пять облэнерго, "Центрэнерго", "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) и "Сумыхимпром".

Из этих объектов ранее был отобран советник только для "Центрэнерго". Им стала компания Ernst&Young, которая 19 июня уже представила отчет о работе.

Интерфакс-Украина

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Фонд госимущества компании
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Экономическая правда
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