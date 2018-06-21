OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об авиакомпаниях, валюте и контроле Авакова над таможней.

О контроле Авакова над таможней. Кабинет министров расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками для повышения таможенных поступлений.

Об Укрзализныце. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман назвал позитивом назначение членов Наблюдательного совета компании "Укрзализныця".

О Wizz Air. Венгерская авиакомпания Wizz Air разместит на своей базе в Киеве третий самолет и начнет полеты из Киева в Лиссабон, Таллинн и Берлин.

О коррупции. Взяточничество и коррупция остаются основными видами экономических преступлений, которые негативно влияют на деятельность украинских организаций.

О новых авиакомпаниях. Две новые авиакомпании с международным и украинским капиталом будут созданы в Украине.

О свободе слова. В повестку дня Верховной Рады включили законопроект, которым хотят разрешить СБУ без решения суда блокировать сайты.

О валюте. Верховная Рада приняла закон, который изменяет валютное регулирование.





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