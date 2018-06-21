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Полицейские получили контроль над таможенниками

Четверг, 21 июня 2018, 16:10
 

Кабинет министров расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками для повышения таможенных поступлений.

Об этом говорится в постановлении №479 от 20 июня, которое уже вступило в силу.

Согласно ему, полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил.

Также полицейские и служебные лица Министерства внутренних дел получили право доступа к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".

В течение ближайшей недели ГФС должна определить порядок предоставления полицейским и служебным лицам МВД доступа к системе "Инспектор-2006".

Постановлением срок эксперимента установлен до конца текущего года.

Как сообщалось, Кабмин сформировал план мероприятий по минимизации потерь от контрабанды и других "схем" на украинской границе.

Экономическая правда

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