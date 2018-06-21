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Wizz Air начнет полеты из Киева в три европейские столицы

Четверг, 21 июня 2018, 10:02
 

Венгерская авиакомпания Wizz Air разместит на своей базе в Киеве третий самолет и начнет полеты из Киева в Лиссабон, Таллинн и Берлин.

Об этом сообщается в пресс-релизе Wizz Air.

Авиакомпания увеличит недельную частоту выполнения рейсов по семи популярным направлениям, добавив в общей сложности 24 полета в неделю.

"Размещение третьего борту Airbus A320 в Киеве позволит создать 100 рабочих мест", - заявили в компании.

Рейсы Киев-Лиссабон будут осуществляться по вторникам и субботам с 21 июня, Киев-Таллинн - по вторникам, четвергам и субботам с 21 июня, Киев-Берлин - ежедневно с 1 июля.

Рейсы Харьков-Катовице будут выполняться по средам и воскресеньям с 20 июня.

Ранее в Wizzair заявили, что продолжит предлагать пассажирам лоукост-тарифы на авиабилеты благодаря максимально низким операционным расходам.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы из 28 баз в 16 странах.

Экономическая правда

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компании Wizz Air
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