Закон об "евробляхах": что делать владельцам нерастаможенных авто

После обнародования законопроектов возникло немало дополнительных вопросов относительно будущего "евроблях" и их владельцев. ЭП подготовила ответы на наиболее популярные запросы. (укр)

Минулого тижня до Верховної Ради були внесені два законопроекти, які повинні вирішити проблему так званих авто на "бляхах".

Проектами пропонується знизити акцизний податок, що повинно трохи здешевити розмитнення, але при цьому посилюється контроль за ввезенням та використанням таких машин.

Якщо закони набудуть чинності, "євробляхи" дійсно можуть зникнути з українських доріг. І тут йдеться не про їхню легалізацію. Цілком можливий сценарій, за яким більшість власників авто на єврономерах будуть змушені відправити їх на розбирання, здати на металолом або зробити з них клумби.

Чи можна всі 100% машин зареєструвати за українським законодавством? Депутати запевняють, що так. Але є декілька нюансів.

По-перше, легалізація старого авто навіть за новими правилами для пересічного українця залишається дорогим задоволенням. По-друге, більшість громадян, які користуються такими транспортними засобами, не є їхніми власниками. Фактично вони належать іноземцям.

Чи знали водії, що такий сценарій можливий? Напевно, так. Чи розуміють депутати, що так звана легалізація призведе до того, що більшість "власників" авто з ними просто попрощаються? Звичайно, розуміють.

Тому відкритим залишається питання, чи отримають вказані законопроекти підтримку залу, адже ухвалення подібних рішень перед виборами може призвести до суттєвих електоральних втрат.

Взагалі після оприлюднення законопроектів у читачів виникло чимало запитань щодо майбутнього "євроблях" та їхніх власників. Нижче ЕП дає відповіді на найбільш популярні питання.

Відповіді підготовлені після спілкування з авторами законопроектів та представниками Комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики.

Скільки все-таки "євроблях" в Україні? До цього з різних джерел можна було почути цифри, які відрізнялися в рази: одні говорили, що в Україні сотні тисяч таких авто, інші називали мільйони. І кожен по-своєму має рацію. Пояснюємо. Загалом, за даними митниці на 1 травня поточного року кількість машин з іноземною реєстрацією, які з початку 2016 року були ввезені в Україну, становить трохи більше 2 мільйонів. Це ті машини, які хоча б раз приїздили в Україну в будь-якому режимі. Частина з них — іноземці, які могли приїхати з туристичних цілей, відвідати родичів, або, скажімо, на Євробачення. Більша частина з них вже виїхала. За даними митниці, в Україні досі залишаються 351,228 тисяч авто. З них 124,519 тисяч вже порушили термін перебування.

І що влада пропонує з ними зробити? Влада пропонує їх легалізувати. Для цього акцизний податок для ввезених авто в Україну буде змінений, що повинно зменшити вартість іномарок, але при цьому буде посилений контроль за їх ввезенням і використанням. Для кращого розуміння ситуації радимо прочитати матеріал голови податкового комітету парламенту Ніни Южаніної для ЕП. В ньому детально описано, як буде обчислюватися новий акцизний податок та якими будуть контроль та нові штрафи. Нові правила для імпортних авто. Що Рада пропонує зробити з "євробляхами"

Скільки часу отримають "бляхарі", щоб узаконити свої авто? Якщо законопроекти будуть ухвалені у нинішньому вигляді, громадяни, які користуються авто на єврономерах, матимуть 180 днів з дати впровадження нововведень на те, щоб зареєструвати транспортні засоби за українським законодавством. Якщо хтось не встиг, буде нести додаткову фінансову відповідальність у вигляді штрафів за порушення митних правил. Детальніше про штрафи та покарання ТУТ.

Як їх легалізувати? Насправді, це дуже складне питання, оскільки більшість так званих "бляхарів" не є власниками цих авто. Вони переважно оформлені на іноземців. Щоб узаконити такий транспортний засіб, українець повинен спочатку знайти фактичного власника, який має зняти машину з обліку в своїй країні, і з усім пакетом документів в’їхати в Україну в режимі імпорту. Після цього необхідно вирахувати та сплатити всі податки — ПДВ, ввізне мито, збір до Пенсійного фонду (при першій реєстрації авто, ЕП) та акциз за новими правилами.

Чого так багато податків? Треба скасувати ПДВ та ввізне мито! Таку пропозицію часто можна побачити під матеріалами ЕП, які присвячені темі розмитнення авто на європейських номерах. ЕП озвучила її представнику податкового комітету і ось що він відповів: "На це питання можна відповідати годинами. Податок на додану вартість — нейтральний, він оподатковує споживання як таке. Тоді треба скасовувати ПДВ на хліб, молоко і все інше". Що стосується ввізного мита, то згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, воно щороку буде поступово знижуватися та повністю обнулиться до 2026 року. "Збір до Пенсійного фонду (3-5% під час першої реєстрації авто, ЕП) можна було б скасувати, якби питання щодо його наповнення зрушило б в якусь кращу сторону", — заявив співрозмовник.

Не хочу платити податки, що мені зроблять? Водій може на свій страх і ризик продовжити їздити з порушенням митних правил, але треба розуміти, що після ухвалення законів поліцейські отримають право зупинити авто на "бляхах" та перевірити всю інформацію стосовно законності його перебування на території України. Якщо правоохоронці виявлять порушення, водій отримає штраф, а машину відправлять на штрафмайданчик. Забрати її звідти зможе тільки фактичний власник авто. Тобто, в быльшості випадків ніхто не звернеться.

В мене десятирічний Passat, я не зможу його розмитнити навіть якщо захочу. Норма євро-5, яка до цього унеможливлювала митне оформлення та реєстрацію в Україні машин, випущених раніше 2010 року, вказаними змінами скасовується на постійній основі. У разі ухвалення законів українці зможуть завезти транспортний засіб будь-якого віку, але акцизний податок на старі авто буде вищий через віковий коефіцієнт, про що ЕП раніше детально писала. При цьому, якщо вартість старої машини буде нижчою, це автоматично призведе до зменшення інших виплат — ПДВ та мита — розмір яких залежить від суми, яку власник сплатив за транспортний засіб.