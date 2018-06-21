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Почти половина украинских компаний жалуются на коррупцию - PwC

Четверг, 21 июня 2018, 11:40
 

Взяточничество и коррупция остаются основными видами экономических преступлений, которые негативно влияют на деятельность украинских организаций.

Об этом пишет пресс-служба НАБУ со ссылкой на результаты опроса компанией PwC украинских респондентов в рамках Всемирного исследования экономических преступлений и мошенничества 2018.

Как отмечается, только за последние два года от этих преступлений пострадали 48% опрошенных компаний, а каждый третий украинский респондент (33%) вспомнил, что его организация получала предложение дать взятку.

Как показало исследование, наиболее распространенными видами преступлений, с которыми сталкиваются компании, является незаконное присвоение имущества (46%), мошенничество в сфере закупок (33%) и управления персоналом (33%), киберпреступления (31%).

"Неутешительным является прогноз представителей украинских организаций на следующие два года: они считают, что коррупция будет оставаться наиболее существенным экономическим преступлением для их компаний", - говорится в сообщении.

С 2001 года каждые два года компания PwC проводит всемирное исследование по определению отношения организаций к экономическим преступлениям.

В Украине исследование проводится с 2009 года, что позволило экспертам PwC наблюдать за тенденциями в отношении наиболее распространенных видов экономических преступлений и мошенничества.

В опросе 2018 принял участие 101 представитель различных украинских организаций, как частного, так и государственного сектора.

Экономическая правда

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корупція НАБУ
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