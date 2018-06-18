OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об удешевлении авто и "охоте" на "евробляхеров".

Об удешевлении авто. Верховная Рада значительно уменьшит размер акцизного налога для ввозимых в Украину автомобилей.

Об "охоте" на "евробляхеров". Контроль за ввозом и использованием автомобилей с иностранной регистрацией будет существенно усилен.

О Стокгольмском арбитраже. НАК "Нафтогаз Украины" обжаловал приостановку выполнения решения Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома".

О победе Ахметова. Крупнейший оператор фиксированной связи и интернета "Укртелеком" одержал победу в суде по иску против Ощадбанка.

О хищениях в "Укрнафте". По данным НАБУ, в схеме хищения средств из "Укрнафты" были задействованы 254 компании, 191 из них на сегодняшний день или находится в стадии банкротства, или уже ликвидирована.

О Приватбанке. Крупнейший украинский банк решил перерегистрироваться из публичного в частное акционерное общество.

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Новые правила для импортных авто. Что Рада предлагает сделать с "евробляхами"

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, призванные уменьшить стоимость импортных авто и поставить точку в истории с их нелегальным ввозом. Как именно это будет происходить — в материале председателя налогового комитета парламента Нины Южаниной для ЭП.