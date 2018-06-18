Приватбанк стал частным
Понедельник, 18 июня 2018, 15:50
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Приватбанк решил перерегистрироваться из публичного в частное акционерное общество.
Об этом сообщает FinClub.
"Реорганизация формы акционерного общества и наименования банка связана с изменениями в законодательстве Украины, которое с начала 2018 года вводит дополнительные требования для публичных акционерных обществ, которым до последнего времени был Приватбанк", – сообщили в Приватбанке.
"Форма организации банка как частного акционерного общества наиболее соответствует его статусу банка со стопроцентной госсобственностью", - добавили там.
При этом Приватбанк меняет свое официальное наименование с ПАО КБ "Приватбанк" на АО КБ "Приватбанк".
Новая редакция устава была зарегистрирована 14 июня.
Экономическая правда