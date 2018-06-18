Приватбанк стал частным

Приватбанк решил перерегистрироваться из публичного в частное акционерное общество.

Об этом сообщает FinClub.

"Реорганизация формы акционерного общества и наименования банка связана с изменениями в законодательстве Украины, которое с начала 2018 года вводит дополнительные требования для публичных акционерных обществ, которым до последнего времени был Приватбанк", – сообщили в Приватбанке.

"Форма организации банка как частного акционерного общества наиболее соответствует его статусу банка со стопроцентной госсобственностью", - добавили там.

При этом Приватбанк меняет свое официальное наименование с ПАО КБ "Приватбанк" на АО КБ "Приватбанк".

Новая редакция устава была зарегистрирована 14 июня.

Экономическая правда