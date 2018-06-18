"Ощадбанк" не смог забрать "Укртелеком" у Ахметова

Крупнейший оператор фиксированной связи и интернета "Укртелеком" одержал победу в суде по иску против Ощадбанка.

Об этом пишет Finbalance.

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Ощадбанка" и оставил без изменений решение Хозсуда, которым банку также было отказано в удовлетворении иска к компании ЕСУ о взыскании 1,1 миллиарда гривен задолженности путем обращения взыскания на 92,8% акций "Укртелекома".

Свои исковые требования Ощадбанк обосновывал тем, что Укртелеком не выполнил обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг и не выкупил у Ощадбанка облигации ЕСУ на 1 млрд грн (был допущен дефолт).

Согласно судебным материалам, ЕСУ передал в залог для Ощадбанка 92,8% акций Укртелекома.

Ощадбанк просил суд определить способ реализации предмета залога путем проведения публичных торгов по начальной цене, которую установит судебный эксперт.

Отказывая Ощадбанку в удовлетворении иска, суд указал, что 92,8% акций Укртелекома, которые были переданы в залог для него (а также Укрэксимбанка), ЕСУ приобрел у Фонда госимущества в марте 2011 года.

При этом решением Хозяйственного суда Киева от 19 октября 2017 года был расторгнут договор купли-продажи акций.

Суд обязали ЕСУ вернуть указанный пакет акций Укртелекома государству и выплатить в пользу госбюджета пеню в размере 81,9 млн долларов.

В своем решении хозсуд Киева констатировал, что пакет акций подпадает под особый режим правового регулирования в соответствии с законом о приватизации.

Суд отметил, что Ощадбанк не предоставил доказательств предварительного согласования с Фондом госимущества обращения взыскания на пакет акций.

Суд первой инстанции признал недостаточным основанием для удовлетворения иска письмо Фонда госимущества о том, что банк имеет право обращать взыскание на акции Укртелекома без предварительного согласования органа приватизации.

Киевский апелляционный хозсуд обратил внимание, что суд апелляционной инстанции отказался удовлетворить жалобу Ощадбанка и оставил без изменений решение Хозяйственного суда, которым был удовлетворен иск Укртелекома к Ощадбанку и расторгнут договор купли-продажи ценных бумаг.

Учитывая это, обращения взыскания на ценные бумаги истцом как залогодержателем осуществлено быть не может, постановил суд 29 мая 2018 года.

Как сообщалось, еще в 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощада и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ (дочка СКМ) на сумму 2 млрд гривен.

Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив - Тримоб, поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта.

Что касается самой ЕСУ, то она тоже не рассчиталась по облигациям, которые были выпущены компанией с целью финансирования обязательств, возникших после приватизации Укртелекома в 2011 году. Еще один госбанк (Укрэксим) подал на нее в суд, потребовав возврата 2,8 млрд гривен долга.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания "Укртелеком" была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.

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