В схеме хищения средств из "Укрнафты" были задействованы 254 компании – СМИ

По данным НАБУ, в схеме хищения средств из "Укрнафты" были задействованы 254 компании, 191 из них на сегодняшний день или находится в стадии банкротства, или уже ликвидирована.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95", и Виталий Крижевский, аналитик нефтегазового портала enkorr.

Эту же информацию подтвердила ГФС, заявив, что 90% дебиторки "Укрнафты" принадлежит компаниям-банкротам.

Они отмечают, что по задумке авторов схемы, банкротство должно было проходить как минимум в три волны, о чем свидетельствуют распечатки, изъятые в ходе обысков НАБУ в офисах харьковских юристов-ликвидаторов.

"Обязанность обеспечивать юридическое сопровождение банкротства 182 из 191 компании возложена на двух юристов — Екатерину Бакрадзе, выступающую ликвидатором сразу в 121 компании, и Алексея Николайчука, курирующего 61 юрлицо", — пишут эксперты.

"Несмотря на то, что в ликвидацию ушли три четверти всех причастных компаний, ни один из первичных дебиторов "Укрнафты" не обанкрочен. При этом практически все компании, которым деньги "Укрнафты" переводились дальше по цепочке, прекратили работу, включая центральное звено — ПТФ "Авиас"", - добавляют они.

Напомним, в сентябре 2016 года НАБУ начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности "Укрнафтой" в размере 7,745 млрд гривен по договорам на продажу сырой нефти, заключенным по результатам аукционов в течение марта-октября 2015 года.

Как сообщалось, в июле 2016 года "Укрнафта" подала в суд 6 исковых заявлений с просьбой обязать ООО "Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН" погасить перед нефтедобывающей компанией задолженность в общей сумме 7,587 млрд гривен.

По данным СМИ, собственниками "Котлас" являются офшоры, которые связанные с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В частности, они фигурировали в деле о выводе 1,8 млрд долларов из "Приватбанка" по фиктивным контрактам в 2014 году.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний "Приват" Игоря Коломойского - около 42% акций.