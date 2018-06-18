"Нафтогаз" подал апелляцию для возобновления ареста активов "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" обжаловал приостановку выполнения решения Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома".

Об этом заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража", - написал Витренко.

"В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в Апелляционный суд, как правило, является публичным. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного", - сообщил он.

Он выразил уверенность в том, что "Нафтогаз" выиграет в апелляционном деле и добьется выплаты "Газпромом" оставшейся части долга по проигранному в Стокгольмском арбитраже делу.

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа.

В украинской компании заявили, что решение означает, что дальнейшие действия Нафтогаза по процедуре взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома приостановлены временно.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии судебные исполнители проводят действия для ареста акций проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

5 июня голландский суд удовлетворил ходатайство об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что Минэнерго России не располагает какой-либо информацией относительно возможного ареста акций.

Напомним, 30 мая президент Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взимать активы российского "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"

Экономическая правда