Растаможка автомобилей на еврономерах значительно подешевеет

Верховная Рада значительно уменьшит размер акцизного налога для ввозимых в Украину автомобилей.

Об этом говорится в статье главы налогового комитета Верховной Рады Нины Южаниной на Экономической правде.

Для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики внес в парламент законопроекты № 8487 и № 8488 соответственно.

Акцизный налог для ввозимых в Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем - 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро.

Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Как будет рассчитываться коэффициент двигателя? Показатель объема двигателя будет делиться на 1000.

А коэффициент возраста - это количество полных календарных лет.

Формула вычисления будет выглядеть так: Базовая ставка х Коефициент двигателя х Коефициент возраста = Сумма акцизного налога

Пример расчета акцизного налога для авто с бензиновым двигателем:

объем двигателя 2000 см3, год выпуска авто 2012 (полных 5 лет)

50 (евро) х 2 (2000 см3/1000) х 5 (лет) = 500 евро.

Пример расчета акцизного налога для авто с дизельным двигателем:

объем двигателя 1600 см3, год выпуска авто: 2007 (полных лет 10)

75 (евро) х 1,6 (1600 см3/1000) х 10 (лет) = 1200 евро.

Акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше того, который действует сегодня.

Разница в размере ставок для различных по объему двигателя авто не будет существенной.

В то же время, акцизный налог на старые авто будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент, что будет стимулировать к приобретению более новых авто.

Ранее глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в статье для Экономической правды объяснила, как усилится контроль за ввозом и использованием автомобилей с иностранной регистрацией.

Подробнее читайте по ссылке: Новые правила для импортных авто. Что Рада предлагает сделать с "евробляхами"

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Экономическая правда