"Газпром" приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража

Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - говорится в релизе российской компании.

В соответствии с законом Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован, подчеркивает "Газпром".

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В пресс-службе "Нафтогаза" заявили, что упомянутое решение суда является временным.

"Решение суда было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса", - заявили в пресс-службе "Нафтогаза".

"Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении", - добавили в НАК.

В украинской компании заявили, что решение означает, что дальнейшие действия Нафтогаза по процедуре взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома временно приостановлены.

"Оно не приводит к отмене решений Арбитража и не дает Газпрому возможности требовать у Нафтогаза возврата 2,1 млрд дол., уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации Нафтогазу", - сообщили в "Нафтогазе".

Ранее сообщалось, что в Швейцарии судебные исполнители проводят действия для ареста акций проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

5 июня голландский суд удовлетворил ходатайство об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что Минэнерго России не располагает какой-либо информацией относительно возможного ареста акций.

Напомним, 30 мая президент Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взимать активы российского "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"