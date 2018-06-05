Суд арестовал активы "Газпрома" в Нидерландах

Голландский суд удовлетворил ходатайство об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Ходатайства были поданы для обеспечения права Нафтогаза на получение от российского монополиста 2,6 млрд долл по решению Стокгольмского арбитража, принятым в феврале 2018 года.

"Суд удовлетворил ходатайство, но 6 из 7 дочерних компаний Газпрома в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - сообщили в "Нафтогазе".

"Нафтогаз применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от Газпрома присужденную сумму. К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций", - прокомментировал глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии судебные исполнители проводят действия для ареста акций проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что Минэнерго России не располагает какой-либо информацией относительно возможного ареста акций.

Напомним, 30 мая президент Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взимать активы российского "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"

Экономическая правда