Суд заморозил акции двух газопроводов "Газпрома" – СМИ

Арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2".

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в отрасли.

По его словам, речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По его данным, эти акции уже заморожены.

Официальным подтверждением информации об аресте акций проектных компаний "Интерфакс" не располагает.

В пресс-службе "Газпрома" пока сказали только, что занимаются выяснением этого вопроса. В "Нафтогазе Украины" не запрос пока не ответили. Представитель Nord Stream 2 на данный момент недоступен для комментариев.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафа в размере 4,7 млрд долларов.

"Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"