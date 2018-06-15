OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О росте "минималки", монетизации субсидий и "зеленых" тарифах.

О монетизации субсидий. Минсоцполитики активно работает над внедрением полной монетизации субсидий с 1 января 2019 года.

Об агрохолдингах. В Украине продолжает расти количество агрохолдингов и их земельный банк.

О слиянии банков. Одесский МТБ банк решил присоединить к себе киевский банк "Центр".

О зеленых тарифах. Группа народных депутатов предлагает сохранить как минимум до 2020 года существующие в Украине тарифы на рынке "зеленой" электроэнергетики.

О росте "минималки". Правительство до конца года реализует инициативу по повышению минимальной заработной платы с 3723 гривен на текущий момент до 4200 гривен.

О запрете платежной системы. Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы "TYME".

Хотите узнать больше?

Hyperloop в Украине. О стоимости, инвесторах, прибыли и конкурентах

Глава Hyperloop Transportation Technologies рассказал, что нужно для запуска ветки скоростной транспортировки в Украине, сколько это будет стоить, и когда будет первый запуск в мире.

Не покемонами едиными. Как дополненная реальность меняет искусство

Побывать в музее или послушать музыку в студии Gorillaz, не выходя из квартиры, оказаться вместе с Алисой в стране чудес. ЭП исследовала, как AR проникает в искусство.