Агрохолдинги сконцентрировали треть сельхозземель в Украине

В Украине продолжает расти количество агрохолдингов и их земельный банк.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного ассоциацией "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"В 2017 году насчитывалось 93 сельскохозяйственных предприятия, обрабатывающие более 10 тысяч гектар сельськохозяйственной земли. Для сравнения, в 2012 году их количество равнялось 80", – отмечают в УКАБ.

При этом доля сельхозземель в пользовании агрохолдингов составила в прошлом году 29% от всех сельхозпредприятий, тогда как в 2012 году этот показатель составлял 25%.

Кроме того, вырос общий земельный банк в обработке агрохолдингами за 5 лет с 5,6 млн га до 5,95 млн га в 2017 году, увеличение сельхозугодий в пользовании этой категорией сельхозпредприятий составило 6,3%.

Учитывая динамику последних лет, в УКАБ ожидают продолжения этих трендов.

При этом исследование показало, что агрохолдинги неравномерно представлены в областях Украины.

Наибольшее их количество в 2017 году находилась в Киевской (32), Черниговской (28) и Полтавской (26) областях, в то время как менее агрохолдингов было представлено в Закарпатской (1), Луганской (5) и Черновицкой (5) областях.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года за продление моратория на продажу земли с/х назначения проголосовали 236 депутатов.

Напомним, Кабинет министров первоначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.

Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство до сих пор работает над проектом закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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Экономическая правда