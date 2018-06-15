Нацбанк запретил работу платежной системы TYME из-за сотрудничества с РФ

Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы "TYME".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Причиной принятия решения стало получение Национальным банком Украины документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система "TYME" осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, составляет риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

В связи с отменой регистрации международной платежной системы "TYME" Национальный банк Украины также принял решение об отмене регистрации участников этой платежной системы.

Система должна прекратить предоставление услуг по переводу до 20 чеврня 2018 и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе согласно правилам и соответствующими договорами.

Напомним, электронная платежная система WebMoney попала в список санкций, утвержденных Советом национальной безопасности и обороны 2 мая.

Под санкции попали не только WebMoney.ru, зарегистрированная в РФ, но и британская WebMoney Europe Ltd, а также украинская WebMoney.ua.

Санкциями предусматривается блокировка активов компании, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов из Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, а также блокирование провайдерами доступа к сайтам компании и ее поддоменов.

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