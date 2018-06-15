Розенко убежден, что "минималку" увеличат до 4200 гривен уже в этом году

Правительство до конца года реализует инициативу по повышению минимальной заработной платы с 3723 гривен на текущий момент до 4200 гривен.

Об этом в интервью одному из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНІАН.

"Когда мы говорим о том, что в этом году будет или не будет повышения минимальной заработной платы, я все же оптимист. Я убежден, что инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины, что мы имеем, по меньшей мере, сделать 4200 , я убежден, что 4200 в этом году будет реализована. Мы сделаем этот шаг ", - сказал он.

При этом Розенко отметил, что повышение зарплат должно быть экономически обоснованным и не должно происходить за счет дополнительной печати денег Национальным банком.

Вице-премьер отметил, что правительство в этом году уже увеличил "минималку" с 3200 до 3723 гривен.

"То есть это тоже достаточно серьезный шаг, и этот шаг вдвое превышать те инфляционные процессы, которые мы получим. То есть, все же идем опережающими темпами. Рост зарплат будет идти выше инфляции в Украине", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров с 1 января 2017 года повысил минимальную зарплату до 3200 гривен.

В октябре в Национальном банке заявили, что повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1 700 гривен, а минимальная зарплата - 3 723 гривны.

Президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен во второй половине 2018 года.

Бывший министр финансов Александр Данилюк перед своим увольнением рассказал, что предпосылок для повышения минимальной заработной платы нет.

Экономическая правда

Экономическая правда