Не покемонами едиными. Как дополненная реальность меняет искусство

Большинство людей узнали об AR, augmented reality или технологии дополненной реальности в 2016 году с выходом игры Pokémon Go.

После этого интерес к дополненной реальности начал расти как популяция покемонов.

AR не ограничилась игровой сферой, проникнув во множество других: мировые бренды "дополняют" свои рекламные кампании, учебные заведения используют технологию для создания интерактивных методик, а хирурги могут накладывать картинку МРТ или рентгеновский снимок на тело пациента для более успешного проведения операции.

Не обошла дополненная реальность стороной и искусство. ЭП собрала самые яркие примеры использования AR в различных его видах.

С появлением сети интернет посещаемость музеев упала. Ведь зачем ехать, например, в парижский Лувр, если на официальном сайте музея можно взять виртуальный тур?

Использование дополненной реальности вдохнуло новую жизнь в музеи, увеличив их аудиторию, а для посетителей создав новый, интерактивный опыт.

Так Американский музей естественной истории создал приложение, оживляющее экспонаты. Наведя смартфон на заинтересовавший объект, посетитель увидит короткое видео и текстовое описание экспоната.

"Людям кажется, что музеи неклассные", - такими словами начинается промо-ролик Национального музея в Кракове. К концу этот тезис опровергается.

"Дополнив" картины историями, Краковский музей привлек десятки тысяч посетителей.

Добавлением AR в традиционные музеи история не заканчивается. Некоторые современные художники уже осознанно подходят к технологии, изначально добавляя её в свои творения.

Так мексиканская художница и скульптор Юнуэн Эспарца создает свои предметы искусства одновременно в двух реальностях: обычной и дополненной, помогая интерпретировать их по-разному.

И исполнителей, и зрителей немного раздражают люди, которые весь концерт записывают на телефон, а случается это постоянно. Выход из этой ситуации нашел Eminem. Рэпер придумал, как превратить смартфоны поклонников из нервирующей детали в часть шоу с помощью AR, устроив в дополненной реальности кровавое шоу.

"Мы решили, что, если телефоны будут использоваться на концерте, и люди собираются поднимать их в воздух, почему бы нам не использовать это и не изменить способ восприятия шоу", – прокомментировал менеджер исполнителя Пол Розенберг.

Дополненную реальность используют и другие артисты, хоть и менее масштабно.

Так, например, Gorillaz выпустили AR-приложение, с помощью которого пользователи попадают в виртуальную студию группы и слушают плейлисты музыкантов.

Всевозможные технологии, в том числе, виртуальную и дополненную реальности и видео 360, использовала и певица Bjork в своём проекте "Bjork Digital".

По словам певицы, это помогло ей создать нечто очень личное, помогая зрителям и слушателям лучше понять эмоции певицы: от душевной боли до гнева.

Некоторые СМИ назвали перфоманс Bjork виртуальной реальностью, саме же певица на странице в Facebook написала: "Это была не виртуальная реальность, а более дополненная реальность – бесшовная проекция виртуального мира в реальный".

В ближайшем будущем книгу с помощью дополненной реальности можно будет поместить в поле зрения, чтобы читать на ходу или во время пробежки, а пока AR делает литературу более интерактивной.

В связи с этим зачастую дополненную реальность применяют в энциклопедиях и детской художественной литературе. Она не только позволяет дать больше наглядных знаний, но и носит развлекательный характер, что важно в работе с детьми, для которых подобные книги создаются. Пример – энциклопедия о строении Земли, в которой планеты "оживают".

Другой пример – энциклопедия из Канады, которые предлагает не просто увидеть трехмерные модели доисторических животных, но и свободно управлять ими. Можно даже сфотографироваться с динозаврами и отправить фото друзьям.

Детские книги с дополненной реальностью пользуются популярностью в мире уже несколько лет. В Украине многие впервые столкнулись с ними после выхода "Алисы в стране чудес", которую группа Art Nation создала совместно с художницей-иллюстратором Евгенией Гапчинской.

Книга распространялась через торговую сеть АТБ по программе лояльности. К такому решению пришли не сразу, по словам создателя группы Art Nation Эдуарда Ахрамовича, перед этим все крупные украинские издания отказались реализовывать идею, аргументируя это тем, что это не продается и дополненная реальность "не пойдет". Читай также Новая разработка от Apple: как iPhone будет дополнять вашу реальность

"До того, как мы начали продавать в стране эту книгу, про дополненную реальность знали немногие. Гики, игроки в Pokemon Go, возможно 1% населения. Это была вовсе не семейная аудитория — люди, которые книги вообще не покупают. Было очень важно познакомить с этой технологической новинкой взрослую, консервативную аудиторию", - отметил Ахрамович в интервью.

В первые две недели после запуска приложение вышло на первое место по закачкам в украинском Apple Store и Google Play, а это значит, что практически все покупатели скачали приложение.

Исходя из того, что дополненная реальность "зашла" украинским читателям в ближайшее время можно ждать бума книг с AR на украинском рынке.

Однако нельзя утверждать, что в дополненную реальность можно использовать только в детской или научной литературе.

Пример удачного использования AR в художественной литературе демонстрирует французская писательница Камилла Шерер, используя её в своей "Magic Book".

В некоторой степени эффект дополненной реальности создают технологии 3D и IMAX – при помощи специальных очков плоская картинка, которая передаётся на экран, дополняется третьим измерением.

Предполагается, что со временем, в дополненной реальности станут доступны справочные материалы, например профили с именами актеров, их биография и фильмография. Также в AR будут доступны субтитры.

А с помощью специальных очков, или другого приспособления, фильмы можно будет смотреть в время пробежки, ходьбы или в транспорте.

Пока же мы можем представить, как будут выглядеть фильмы с дополненной реальностью благодаря разработчику Абишеку Сингху, который воссоздал знаменитую сцену из "Звонка", где призрак девушки в белом платье и закрытым длинными черными волосами лицом, выбирается из экрана телевизора.

В видеоролике виртуальная копия персонажа также начинает "преследовать" владельца телефона, появляясь в разных частях комнаты.

I reenacted a famous scene from 'The Ring' to bring #horror movies to life in AR#madewithunity #ARKit pic.twitter.com/fRU2ul56ki