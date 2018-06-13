OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об Антикоррупционном суде, укреплении гривни и миллиарде евро помощи.

Об Антикоррупционном суде. Апелляции по делам НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в новом Антикоррупционном суде.

О "маски-шоу". В некоторых регионах закон о защите бизнеса при проверках, который также называют "маски-шоу стоп", действует только в пределах 20-30% судебных решений.

О "рае для предпринимателей". Кабинет министров упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций и начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.

О миллиарде долларов помощи. Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине 1 миллиард евро макрофинансовой помощи.

О Совете по вопросам торговли. 13 июня по предложению Минэкономразвития Кабинет Министров создал Совет по вопросам торговли и устойчивого развития.

О нормах потребления газа. Суд признал незаконным и недействительным постановление Кабинета министров, которым были снижены нормы потребления газа для граждан, у которых не установлены счетчики.

Об укреплении гривни. Гривна возглавила список валют, наиболее укрепились к доллару по итогам первого полугодия 2018 года.

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